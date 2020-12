Il y a quelques jours, l’Assemblée nationale du Bénin a voté le budget général exercice 2021. Ce budget s’élève à 2 452,2 milliards FCFA (3,7 milliards d’euros). Les recettes prévues sont de l’ordre de 1 349,9 milliards FCFA (2,1 milliards d’euros) et les dépenses, de 1 780,23 milliards FCFA (2,7 milliards d’euros). Le déficit budgétaire (l’écart entre les dépenses et les recettes) attendu est de 430,32 milliards FCFA, soit 4,5% du PIB.

Selon le site d’informations Sikafinance, pour financer ce déficit budgétaire l’Etat béninois compte emprunter 1 102,28 milliards FCFA en 2021. Ainsi, 802,13 milliards FCFA vont être mobilisés sur le marché monétaire de l’UMOA via l’émission des obligations du trésor, 176,1 milliards FCFA par les prêts projets et programmes, 80,21 milliards FCFA d’emprunts auprès des banques locales, 2,84 milliards FCFA de prêts rétrocédés, 10 milliards FCFA en bons du trésor et 31 milliards FCFA de remboursement de prêts et d’avance du trésor.

Ces emprunts vont aussi être utilisés pour rembourser une partie de la dette de l’Etat du Bénin à hauteur de 671,96 milliards FCFA. Il est question des remboursements des bons et obligations du trésor arrivant à échéance en 2021 pour un montant de 357,78 milliards FCFA, des dettes contractées auprès des banques locales (150,86 milliards FCFA), des emprunts extérieurs (146,37 milliards FCFA), ainsi que des prêts et avances (9,04 milliards FCFA).