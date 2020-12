Le président Roch Marc Christian Kaboré proclamé vainqueur de l’élection présidentielle au Burkina Faso au premier tour, avec 57,74 % des voix, a été officiellement investi ce lundi 28 décembre 2020 lors d’une audience solennelle de prestation de serment par le Conseil constitutionnel. L’audience a eu lieu conformément à l’article 44 de la loi fondamentale du Burkina-Faso qui stipule qu’avant « d’entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant : je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso », a expliqué d’entrée de jeu, le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou.

« Voudrais-je vous rappeler que le contenu de ce serment traduit toute la mesure de votre responsabilité devant le peuple burkinabè. Vous êtes lié par ce serment. Ainsi, dès lors que vous prêtez serment vous sacrifiez votre liberté, » a ajouté M. Kambou. Après avoir prêté serment, le président réélu pour un second mandat a pris plusieurs engagements dont le principal demeure la question sécuritaire dans son pays.

Renforcer les investissements pour le bien-être social

« J’entends atteindre les objectifs suivants : gagner le pari de la sécurité, de la stabilité notre pays et assurer le retour des déplacés, renforcer la démocratie, réconcilier les burkinabé et consolider la paix et la cohésion sociale, refonder une véritable administration des services publiques sur la base d’une culture des résultats, renforcer les investissements pour le bien-être social, asseoir l’économie du savoir et bâtir l’école de demain », a déclaré Roch Kaboré.

Pour rappel, le scrutin électoral présidentiel et législatif couplé du Burkina Faso avait opposé 13 candidats dont le président Roch Christian Kaboré qui a obtenu 57,87 % selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Les députés élus lors du scrutin couplé ont également été installés ce jour à l’Assemblée nationale.