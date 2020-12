La question de la double nationalité défraie la chronique depuis quelques semaines au Cameroun. En effet, certains acteurs politiques ont été empêchés de se présenter aux prochaines élections à cause de leur double nationalité. Cette mesure intervient alors que d’autres hommes politiques du Cameroun continuent d’occuper des postes de responsabilités même avec leur double nationalité. Cet état de choses ne manque pas de susciter la colère des candidats concernés et qui se sentent défavoriser. Certains pensent que cette législation mise sur pied dans le pays est juste paradoxale puis que cela exclut du jeu politique les acteurs politiques et favorisent d’autres par la même occasion.

Une “situation ubuesque” selon Joseph Antoine Bell

C’est du moins ce que pense l’ancien footballeur Joseph Antoine Bell, dont la candidature a été refusée par la hiérarchie de son parti, le RDPC au pouvoir. « Ces derniers temps, l’exacerbation de la mesquinerie, de l’absence de fair-play, peut-être de la jalousie, et puis aussi la polarisation de la vie politique a pu conduire à cette situation absolument ubuesque. », a-t-il fait savoir. Mais pour une ancienne députée, cette législation ne devrait pourtant pas étonner les hommes politiques qui sont pénalisée.

Certains estiment qu’il n’y a en rien une exclusion

Cette dernière estime qu’il n’y a aucune exclusion politique comme l’indiquent les acteurs frappés par la loi. « Je n’appellerais pas ça exclusion politique. Puisque pour l’instant, la règle n’autorise pas de faire autrement. Parce qu’il y a deux choses : il y a ce qu’on souhaiterait voir arriver et ce qui est actuellement. La vérité, c’est que la loi de notre pays n’autorise pas, ne permet pas aux personnalités ayant une autre nationalité que la nationalité camerounaise de présenter leurs candidatures à des postes électifs. », a fait savoir Marlyse Bell, ancienne députée du parti au pouvoir.