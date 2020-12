La rencontre entre le président français Emmanuel Macron et les citoyens tirés au sort ayant participé à la Convention citoyenne pour le climat s’annonce tendue. En effet, tous se rencontreront ce lundi, aux alentours de 17 heures. Une réunion que le président Français a d’ores et déjà affirmé qu’elle serait « sans filtre ».

Le président, pour Les Échos, a assuré que cette rencontre servira notamment à faire le point. Celui-ci a toutefois rappelé que le processus engagé était un processus au long cours et qu’il devrait y avoir de nouvelles concertations dans les semaines, les mois à venir. Ces concertations devraient permettre de développer les bases de la prochaine loi climat. Celle-ci est attendue pour la fin du mois de janvier et devrait démontrer la nouvelle approche écologique choisie par l’exécutif, afin d’atteindre les objectifs fixés en terme de respect climatique, pour 2030 et 2040.

Emmanuel Macron promet un rencontre franche et directe

Pour les membres de la CCC, l’exécutif ne fait toutefois rien. En effet, la crise a frappé de plein fouet les pans les plus pollueurs de l’économie. Aérien et automobile ont d’ailleurs bénéficié de milliards d’euros de soutien. De même, plusieurs mesures de la CCC que le gouvernement avait assuré vouloir mettre en place ont été annulées. De quoi pousser Cyril Dion, garant de la Convention à lancer une pétition en ligne afin de sauver la Convention. Une pétition qui a recueilli 415.000 signatures.

Des mesures concrètes sont attendues

Un constat partagé par Grégoire Fraty, coprésident de l’association « Les 150 », pour qui les membres de la Convention auront énormément de questions à poser au président de la République ce lundi, afin d’obtenir certaines garanties concernant l’intérêt réel des 149 mesures formulées il y a quelques mois, auprès du président de la République et son gouvernement. La rencontre s’annonce donc tendue.