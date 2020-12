Les véhicules professionnels et les camions lourds nécessitent un entretien constant et adapté afin de prolonger leur durée de vie. Au-delà de la partie mécanique, il faut aussi considérer d’autres paramètres et ce dès le choix des véhicules qui vont constituer votre parc.

La formation du personnel

Deux populations doivent cohabiter concernant votre parc de camion : ceux qui les entretiennent et ceux qui les conduisent. Dans les deux cas une formation est nécessaire afin d’obtenir de bons résultats.

Les mécaniciens doivent posséder une formation solide et adaptée à tous les types de véhicules. Il existe en effet une grande variété au sein d’un parc entre les camions (benne, ampliroll ou citerne), les tracteurs de différentes marques (Scania, Volvo ou encore Renault), les semi-remorques (porte-engin, benne ou plateau), les remorques, ou encore les nombreux utilitaires existants (fourgon, benne et pick-up par exemple). Il est primordial que les mécaniciens puissent intervenir au niveau de l’entretien de l’ensemble du parc et doivent pour cela disposer d’un atelier complet. Ils devront procéder à un entretien de manière planifiée afin de limiter le temps d’immobilisation des véhicules tout en prenant en charge les pannes et accidents qui sont inévitables. L’objectif est d’avoir le plus grand taux de disponibilité possible.

Du côté des conducteurs, il faudra procéder à une formation complète afin d’aller dans le même sens. L’utilisateur d’un véhicule est en effet à même de déceler des dysfonctionnements et de communiquer avec les mécaniciens afin de corriger un problème le plus tôt possible, évitant ainsi une dégradation plus importante du véhicule. En outre, un style de conduite adapté doit être la norme et aura pour conséquence de prolonger au maximum la durée de vie d’un équipement, repoussant d’autant son remplacement. Les habitudes de conduite à bannir sont les freinages intempestifs, les virages pris trop vite ou encore les accélérations brutales. Une conduite sportive va ainsi user les composants de manière prématurée en plus d’augmenter lourdement la consommation de carburant.

Quand faut-il remplacer vos véhicules

Même avec un entretien de bonne qualité et une utilisation adaptée, les camions et utilitaires ont une durée de vie limitée. Il faut donc déterminer de manière fine à quel moment leur remplacement devient nécessaire. Pour cela, il est décisif de voir à partir de quel point l’entretien devient moins rentable que le remplacement. Si l’on prend l’exemple d’un camion, il faudra procéder à un nouvel achat si la mise à niveau nécessaire pour prolonger sa durée de vie dépasse les 50 % du prix d’achat de sa valeur neuve. Le carnet d’entretien et l’avis des mécaniciens vous permettront d’y voir plus clair et de prendre la meilleure décision possible.

Choisir les bons véhicules

Un véhicule rentable est avant tout un véhicule adapté tant aux routes qu’il va emprunter qu’à l’utilisation que vous souhaitez en avoir. Ainsi, si le véhicule est amené à transporter des charges lourdes sur les routes du Bénin, il faudra disposer de pneumatiques et de suspensions adaptées à ces conditions extrêmes. De même, le passage à des moteurs de nouvelle génération (comme ceux qui fonctionnent au gaz naturel) ou s’appuyant sur de nouvelles technologies (les véhicules électriques deviennent une option dans de nombreux pays) peuvent être une opportunité à saisir, même si cela nécessite certains aménagements (formation du personnel et équipement de l’atelier).