Le conseil de l’ordre des avocats a réagi à la suite des cas de fraudes et de tricheriea relevées dans l’organisation du concours de 100 auditeurs de justice au profit du ministère de la justice et de la législation tenu le samedi 12 décembre 2020. En raison de l’interpellation de plusieurs avocats dans le dossier, le conseil appelle le bâtonnier de l’ordre des avocats à sauvegarder la dignité du barreau.

Le conseil de l’ordre des avocats du Bénin réuni en sa séance extraordinaire du jeudi 17 décembre dernier a ouvertement donné son opinion sur les différents cas de tricherie enregistrés lors du déroulement du concours des auditeurs de justice. « A ce sujet, le conseil a autorisé le bâtonnier à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la sauvegarde de la dignité collective du Barreau », précise la note d’information de l’ordre.

A la suite des différentes dénonciations, le chef de l’Etat Patrice Talon a ordonné l’annulation dudit concours. Les personnes soupçonnées de tricherie ont été arrêtées et confiées aux officiers de police judiciaire. Le dossier avait été ensuite confié au procureur de la république près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour la suite de l’enquête.

Rappelons que le procureur Mario Mètonou lors d’un point de presse a annoncé les peines encourues par les auteurs et complices de la fraude. Les deux candidates risquent au regard des articles 754 et 757 du code pénal, cinq (05) ans de prison et cinq millions de francs Cfa d’amende chacun, à en croire le procureur.