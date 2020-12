Conor Anthony McGregor, le célèbre pratiquant d’arts martiaux mixtes irlandais a reçu une invitation plutôt spéciale à combattre ce lundi 15 décembre. En effet, par le canal d’une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux, le Youtubeur Jake Paul a convié la star du MMA et de l’UFC à prendre part à un combat. Dans des propos plutôt orduriers et insultants, le youtubeur a demandé au sportif de venir l’affronter.

Il tacle McGregor…

A cette occasion, il offre 50 millions de dollars à Conor McGregor pour organiser un combat de boxe contre lui. Pour lui, Conor McGregor est habitué à se frotter à des vieux. Aussi, aurait-il selon lui cette notoriété dans cette discipline sportive. Cette proposition faite à l’endroit de l’Irlandais intervient suite à la performance faite par le Youtubeur face l’ancien basketteur Nate Robinson.

Mais le sportif ne réagit pas

« Mon équipe t’a offert 50 millions de dollars, a encore avancé Jake Paul en montrant un immense chèque au nom de Conor McGregor. C’est la plus grosse offre que tu recevras mais tu as peur de me combattre. Tu m’esquives car tu ne veux pas perdre contre un Youtubeur. Tu es à une défaite en boxe et moi à deux victoires. », a poursuivi le Youtubeur. Notons que pour l’heure, Conor Anthony McGregor, le célèbre pratiquant d’arts martiaux mixtes irlandais n’a donné aucune suite à cette invitation qui lui a été envoyée.