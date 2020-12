Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a annoncé l’interdiction de la vente d’alcool dans son pays. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (covid-19), dans le premier pays africain à enregistrer plus d’un million de cas de contamination. Le chef de l’Etat sud-africain a fait cette annonce au cours d’un discours télévisé, dans la soirée de ce lundi 28 décembre 2020.

Diminuer le nombre d’admissions à l’hôpital

Durant son allocution, le chef de l’Etat a fait savoir qu’il y a eu un relâchement des citoyens sud-africains dans l’application rigoureuse des mesures recommandées pour lutter contre le coronavirus. Notons que l’interdiction, annoncée par le numéro un sud-africain s’étend jusqu’au 15 janvier 2021. Il a pour objectif de diminuer le nombre d’admissions à l’hôpital liées à l’excès de consommation d’alcool, comme les personnes victimes de violences familiales ou encore celles admises à l’hôpital à cause des accidents de la route. A en croire Cyril Ramaphosa, l’alcool entraîne des « des comportements à risque », qui pourront augmenter le nombre d’admissions dans les services d’urgence.

Les infrastructures débordées

Le président a par ailleurs ajouté que les « blessures par balles, accidents de la route et autres accidents ajoutent inutilement de la pression » sur le personnel médical et certaines infrastructures sont en train de s’essouffler en termes d’accueil, puisqu’elles sont débordées dans de multiples provinces. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les autorités sud-africaines s’attaquent à la vente d’alcool en pleine pandémie de coronavirus. En effet, depuis le mois de mars elle avait été interdite, mais avait par la suite été réglementée à divers niveaux. Ainsi avant l’annonce du président, les sud-africains pouvaient acheter de l’alcool les matins des lundis et des jeudis.