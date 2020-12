En Iran, le sujet relatif à la gestion du nouveau coronavirus cristallise les attentions depuis plusieurs semaines. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les Iraniens qui manifestent leur opposition aux diverses options prises par les gouvernants pour lutter contre cette pandémie. L’une des ces options est celle évoquée par les dirigeants de la République Islamique et qui consiste à rejeter les vaccins qui ont été développés hors du pays.

Vaccin “Made In Iran”

Selon des informations relayées par les médias locaux, plusieurs entreprises locales iraniennes seraient chargées de mener des recherches dans le but de mettre sur pied le vaccin “made in Iran”. « Actuellement, quatre entreprises nationales sont actives dans la production du vaccin iranien contre le coronavirus. L’une d’elle commencera ses essais cliniques au mois de janvier », avait annoncé il y a quelques semaines Sima Sadat Lari, porte-parole du ministère de la Santé.

Un responsable des Gardiens de la Révolution en la personne du général de brigade Mohammad Reza Naqdi a par la suite enfoncé le clou en déconseillant un vaccin qui proviendrait hors du pays. Pour lui, ce serait plutôt une option dangereuse pour les citoyens. Mais profitant des divers canaux de communication, les Iraniens expriment leur opposition sur le choix de leurs dirigeants.

Les internautes dénoncent cette option

«Plutôt que de penser à l’Iran et à sa population, les autorités pensent surtout à prouver au monde qu’elles sont puissantes et qu’elles peuvent réussir et progresser sans l’aide des gouvernements étrangers », a dénoncé un ressortissant iranien par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. « Je vous propose que les autorités se vaccinent d’abord. S’il ne leur arrive rien, c’est que le vaccin était bon. S’ils meurent, c’est le pays qui ira bien ! », a laissé lire avec humour un autre Iranien toujours sur internet.