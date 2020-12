Un militaire qui critiquait le président Alassane Ouattara a fait les frais de la justice ivoirienne. En effet, le sergent Rimo Rimo qui dénonçait ouvertement la gestion de la Côte d’Ivoire par le chef de l’Etat, sur les réseaux sociaux, a été condamné à cinq ans de prison ferme assorti d’une amende de 3,5 millions de francs CFA. La sentence a été prononcée le vendredi 18 décembre dernier, par le tribunal militaire d’Abidjan (TMA).

Les militaires mis en garde

Il est reproché au militaire d’avoir violé les consignes militaires et d’avoir incité ses collègues militaires à aller à l’encontre de la discipline militaire. Le contre-amiral, Ange Kessi Kouamé, commissaire du gouvernement a profité de l’occasion pour lancer un avertissement aux militaires, contre toute activité de nature à nuire à la bonne cohésion au sein de l’Armée ivoirienne. Pour lui, l’armée a ses règlements, ses lois ainsi que ses règles.

Evoquant, le code militaire, il s’est adressé aux soldats en déclarant : « si vous êtes d’accord, vous entrez, vous restez et vous respectez les lois et règlements qui régissent l’armée. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces règles, vous n’y entrez pas ou vous quittez l’armée mais vous ne pouvez pas entrer dans l’armée, vous maintenir et violer les lois militaires, ce n’est pas possible ».