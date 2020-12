Après l’investiture du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat en Côte d’Ivoire, et la nomination de son adversaire de Kouadio Konan Bertin au poste de ministre de la Réconciliation nationale, le gouvernement ivoirien a entamé avec l’opposition ce lundi 21 décembre 2020 un dialogue avec l’opposition. Etaient présents à cette rencontre le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), le Front populaire ivoirien (FPI), la plateforme EDS et plusieurs d’autres partis politiques et organisations de la société civiles.

Les discussions vont essentiellement tourner autour de la Commission électorale indépendante (CEI), les élections législatives prévues pour 2021, le retour au pays des exilés et la libération des prisonniers politiques. « […] Le Gouvernement a pris l’engagement d’examiner favorablement, les points suivants : l’intégration d’une cinquième personnalité dans la Commission centrale de la Commission électorale indépendante issue de l’opposition, l’octroi d’un vice-président au PDCI dans le bureau de la Commission centrale de la CEI. La recomposition des CEI locales. Le gouvernement sera également attentif à toutes les préoccupations liées aux élections à venir. Car il s’agit de relever le défi d’un pays stable et démocratique, » a déclaré ce jour, le Premier ministre Hamed Bakayoko.

Renforcer la paix et la stabilité

L’objectif poursuivi par ce dialogue est la décrispation du climat politique a indiqué le président Alassane Ouattara dans un poste sur sa page officielle. « Le dialogue que nous avons initié entre le Gouvernement, les partis de l’opposition et les organisations de la société civile vise à la décrispation du climat politique, afin de renforcer la paix et la stabilité dans notre pays, », a écrit le président.