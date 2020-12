Aux Etats-Unis, la situation sanitaire est préoccupante. Plus de 342 mille américains sont déjà morts de la Covid-19. Le nombre d’infectés n’a fait qu’augmenter ces derniers jours. Los Angeles, le comté le plus peuplé du pays en est l’illustration. A ce jour, la Cité des Anges dénombre près de 750 mille cas de contamination pour 10 mille décès. A Washington, dans le comté de Yakima, le district de santé informe que plusieurs employés d’un magasin Costco avaient été contaminés par la Covid-19. Ils sont au total, 145 à contracter le virus alors que Costco emploie 383 personnes.

“Nous avons besoin de votre aide pour arrêter la propagation”

A la fin de la semaine écoulée, 68 employés avaient été testés positifs au nouveau coronavirus. Le nombre de contaminés a donc connu une hausse depuis quelques jours. Le district a d’ailleurs demandé au magasin de continuer à faire les tests sur tout le site.

L’épidémie qui s’est déclarée dans ce Costco intervient dans un contexte sanitaire difficile pour le comté. Rien qu’à Yakima, il y a près de 19 mille cas de Covid-19 avec 314 décès. « Nous constatons des hospitalisations record cette semaine et nous avons besoin de votre aide pour arrêter la propagation… N’oubliez pas que les masques seuls ne sont pas une intervention efficace. Ce sont les masques, associés à la distanciation sociale et au lavage fréquent des mains, et surtout le fait de rester à la maison lorsque vous êtes malade, qui nous aideront à arrêter la propagation du COVID-19.» a déclaré le responsable de la santé par intérim Larry Jecha, dans un communiqué.