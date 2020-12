Le coronavirus est moins sèvère au Bénin. C’est ce qu’on retient de l’analyse faite par le Bureau de prospective économique (BPE) du Sénégal qui a publié l’indice de sévérité de la COVID-19 dans le monde. Et selon le baromètre BPE qui intègre les données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en une semaine, la sévérité de la COVID-19 a légèrement baissé dans le monde, en Europe, en Afrique et en Asie. Mais elle est légèrement en hausse en Océanie tandis qu’elle est stable en Amérique.

Ce baromètre est conçu par le Directeur général, MoubarackLO, et Amaye SY, expert au BPE. Selon ce baromètre, plus le score est élevé, moins la maladie est sévère dans le pays. Au classement par pays, à la date du 13 décembre 2020, le Bénin fait partie des pays où la maladie est moins sévère. La Nouvelle-Zélande vient en tête (avec un score de 1 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 166 pays du monde). Elle est suivie de la Nouvelle Calédonie (1), du Bénin (1) et du Soudan du Sud (1). Quant au Sénégal, il garde un score stable malgré la recrudescence de cas de coronavirus observée ces dernières semaines. Avec un score de 0,89, ce pays est 62e au rang mondial, sur 166 pays, et est 31e en Afrique, au classement sur l’indice de sévérité à la Covid-19 établi à la date du 13 décembre.

L’objet de ce baromètre est de suivre l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la COVID-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de prospective économique du Sénégal (BPE). Et le BPE adopte la définition de la sévérité d’une pandémie virale retenue par l’OMS et qui intègre trois éléments: la transmissibilité du virus, la sévérité de la maladie et son impact de même que les dimensions infections, guérisons et décès.