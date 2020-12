Le Sénégal est l’un des pays les plus touchés par le nouveau coronavirus en Afrique de l’Ouest. Ces dernières semaines, la région de Dakar (capitale du pays) est particulièrement éprouvée par le terrible virus. En effet, la maladie est en nette progression dans la zone. Pour contrer la propagation du virus, le gouverneur de la région de Dakar a renforcé les mesures prises auparavant.

Suspension de toutes les autorisations de faire de la musique,…

Al-Hassan SALL a par exemple décidé de la suspension de toutes les autorisations exceptionnelles d’ouverture des débits de boissons, précédemment accordées sur l’étendue du territoire régional jusqu’à nouvel ordre et la suspension de toutes les autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons antérieurement accordées sur l’étendue du territoire régional jusqu’à nouvel ordre. A cet effet, la Gendarmerie et la police sont instruits pour appliquer rigoureusement ces nouvelles mesures ainsi que celles précédemment prises par le ministre de l’intérieur.

Il s’agit notamment de l’interdiction de rassemblement au niveau des plages, terrains de sports, salles de spectacle et espaces publics, le port obligatoire du masque dans les services publics et privés dans les lieux de commerces et les moyens de transports. Toutes les personnes qui ne respecteront pas les nouvelles consignes s’exposeront à des sanctions et peines prévues par les lois et les réglements du Sénégal , avertit Al-Hassan SALL dans un communiqué en date du 12 décembre dernier.