Aux USA, le vaccin contre la covid-19, signé Moderna, a été confirmé comme étant relativement sûr et efficace. Une information révélée ce 15 décembre par la FDA, l’agence américaine des médicaments (FDA), dans une toute nouvelle analyse qui laisse d’ailleurs à penser que le vaccin devrait être autorisé dans les jours à venir sur le sol américain.

Selon un comité d’experts, qui s’est réuni ce jeudi, le vaccin ne présente aucun risque spécifique et pourrait être, de fait, mis sur le marché à disposition des laboratoires et des citoyens américains, dans les heures à venir. Il s’agirait du second vaccin autorité aux USA, après celui de Pfizer/BioNTech.

Un vaccin efficace à 94.1%

Selon les premiers chiffres, l’efficacité du vaccin Moderna est estimée à 94.1%. Un renfort bienvenu pour l’exécutif, qui envisage de soigner et vacciner 20 millions de personnes d’ici à la fin du mois de décembre et près de 100 millions d’ici à la fin du mois de mars. En tout et pour tout, le gouvernement a acheté pour 300 millions de doses.

Moderna présente toutes les garanties de sécurité

Sur ces 300 millions de doses, 200 millions ont été commandées à Moderna, contre 100 millions pour Pfizer. La campagne de vaccination, ambitieuse, sera divisée en plusieurs phases, avec, en premier lieu, une priorité qui sera donnée aux soignants ainsi qu’aux personnes les plus âgées, vivant notamment en maisons de retraite. Un vaccin dont l’arrivée se faisait attendre, alors que le pays a enregistré plus de 300.000 décès depuis le début de la pandémie.