Le Bénin ravit la vedette à plusieurs nations en matière de création rapide d’entreprise via un téléphone portable. L’information confirmée et publiée dans plusieurs médias du continent a été rendue publique par la conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement (Cnuced). Cette performance est due à l’appui technique de l’organisation des nations-unies.

A l’instar de l’Estonie, le Bénin excelle dans la dématérialisation du processus de création d’entreprise. Cette avancée numérique classe le pays au premier rang mondial des nations en matière de création d’entreprise via un téléphone portable. Ainsi, en deux heures d’horloge, au Bénin, une entreprise est crée via son téléphone portable.

C’est le fruit de la dynamisation de la plateforme www.monentreprise.bj dédiée à la création des entreprises à distance mais aussi, la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement pour l’amélioration du climat des affaires. Selon les statistiques de la plateforme, le nombre d’entreprises créées entre février et juillet a triplé atteignant 3600 candidatures par mois, et le tiers des entrepreneurs sont des femmes.

A en croire le directeur général de l’agence de promotion des investissements et des exportations (Apiex), Laurent Gangbès, « la plateforme a également aidé ceux qui avaient perdu d’autres sources de revenus familiaux, ainsi que les populations rurales vulnérables, à créer leur propre entreprise ». Le personnel passe désormais plus de temps à conseiller les clients et moins de temps à traîner des papiers, a-t-il ajouté. La prochaine phase va consister à ajouter à la plateforme, de nouvelles procédures telles que le renouvellement des licences commerciales.