Africa Forward 2026 : le Bénin déploie ses talents à Nairobi pour séduire les investisseurs

Le Bénin participera au sommet Africa Forward qui débute à Nairobi les 11 et 12 mai. Une délégation d’acteurs béninois représentera le pays au forum « Inspire & Connect », une plateforme réservée aux entrepreneurs et créateurs, selon l’ambassade de France au Bénin. Cette participation vise à positionner l’écosystème économique et culturel béninois devant une audience internationale d’investisseurs.

Des profils couvrant l’entrepreneuriat technologique et le secteur créatif

La délégation béninoise se distingue par la diversité de ses profils. Pierrick Chabi, créateur de la start-up Wakatoon spécialisée dans le dessin animé interactif, et Harold Zimé, fondateur et PDG de la plateforme AYOMI dédiée au financement via l’intelligence artificielle, représentent le secteur de la tech et de l’innovation. De son côté, Johanne Bruffaerts, directrice générale d’Epitech Afrique, mettra en avant son expertise dans la formation aux métiers du numérique en Afrique.

Le domaine culturel et créatif est porté par Fif Tobossi, cofondateur du média Booska-P, influent dans l’univers des cultures urbaines francophones, ainsi que par Mahoutondji Kinmagbo, à l’origine du projet HONME, qui propose une expérience de visite virtuelle en 3D du palais royal de Béhanzin. Marie-Cécile Zinsou, membre du Comité scientifique national chargé de la restitution des biens culturels du Bénin, apporte quant à elle une dimension patrimoniale et mémorielle.

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Enfin, Ahmed Taofik, ancien basketteur professionnel reconverti dans l’action sociale avec l’association « Enfants du Bénin Debout », et Godline Agbidinoukoun, présidente du Réseau des Étoiles Africaines, engagé pour le leadership féminin à l’échelle continentale, viennent compléter cette délégation.

Une vitrine face aux financeurs du continent

Le forum « Inspire & Connect » de demain accueillera plus de 2 000 leaders économiques, investisseurs et décideurs africains et européens. Ce rendez-vous inaugural, co-organisé par la France et le Kenya, se distingue en tant que premier sommet de ce type organisé dans un pays anglophone, marquant un élargissement géographique des relations économiques franco-africaines.

Les débats du sommet porteront sur l’intelligence artificielle, l’agriculture durable, la santé, l’économie bleue et la transition énergétique. La présence de ces figures béninoises dans ces discussions offrira au pays une opportunité d’exposer ses solutions innovantes et son potentiel créatif face aux partenaires potentiels du continent.