La chambre d’appel a ouvert, ce mardi 15 décembre 2020 sa première session criminelle au titre de l’année judiciaire2020-2021. Au nombre des dossiers inscrits au rôle de cette session, il y a le dossier des agents de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE). Poursuivis pour détournement de denier public, Simon Danvo et ses camarades condamnés en mars 2020 par la CRIET, ont vu les peines prononcée en mars 2020 maintenues par la chambre d’appel.

Ces agents de la SBEE sont poursuivis pour avoir détourné plus de 23 millions grâce à la manipulation au cours du relevé des compteurs. Et donc par jugement No005/CRIET/CJ/S. Crim du 20 mars 2020, la Chambre du jugement statuant en matière criminelle avait condamné : Adimou Robert Eustache et Codjia Eric Arnaud à 15 ans de réclusion criminelle et 10 millions de F CFA d’amende ferme chacun, Danvo Comlan Simon, Alladagbin Paulin, Mahouvi Brice Hector, Noukpliguidi Thierry Sébastien à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 millions de F CFA d’amende ferme chacun et aux frais.

Quant à Adimou Robert Eustache et Codjia Éric Arnaud in solidum à payer à la SBEE la somme de 23.603.894 F CFA ; Danvo Comlan Simon, Alladagbin Paulin, Mahouvi Brice Hector, Noukpliguidi Thierry Sébastien, Adimou Robert Eustache et Codjia Éric Arnaud in solidum à payer à la SBEE la somme de 10 millions de F CFA à titre de dommages et intérêts. Ces agents ont donc interjeté appel. Ce mardi, la chambre d’appel a donc maintenu purement et simplement les peines de chaque prévenu.