Bénin : Le CA du 12e arrondissement de Cotonou conteste les faits d’abus de fonction

Le chef du 12e arrondissement de Cotonou, Samuel Akindes Adékambi, a comparu ce lundi 18 mai 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans une affaire d’abus de fonction. Présenté à la barre en présence de son avocate, l’élu municipal a rejeté les accusations portées contre lui avant le renvoi du dossier au 1er juin 2026.

Le dossier a été examiné lors d’une première audience devant la juridiction spéciale. Selon les informations rapportées par Libre Express, le prévenu a été officiellement inculpé des faits retenus par le parquet spécial près la CRIET. À la barre, Samuel Akindes Adékambi a plaidé non coupable et contesté les accusations formulées à son encontre.

Placée sous mandat de dépôt depuis le 5 mai 2026, l’autorité communale est poursuivie pour des faits d’abus de fonction dont les contours précis n’ont pas encore été détaillés publiquement par le parquet spécial. Après cette première comparution, la Cour a décidé de renvoyer l’affaire au lundi 1er juin 2026 pour la poursuite des débats.

Une procédure ouverte après une interpellation par la BEF

L’affaire trouve son origine dans une opération menée par la Brigade économique et financière (BEF). Samuel Akindes Adékambi avait été interpellé le vendredi 1er mai 2026 avant d’être présenté quelques jours plus tard au parquet spécial de la CRIET.

La juridiction chargée des infractions économiques et financières avait alors ordonné son placement en détention préventive. Les prochaines audiences devraient permettre au ministère public de présenter les éléments réunis contre le chef d’arrondissement et à la défense de répondre aux accusations.

Créée par la loi de 2018, la CRIET est compétente pour connaître des infractions économiques, financières ainsi que des dossiers liés au terrorisme. La juridiction examine régulièrement des affaires impliquant des responsables publics, des opérateurs économiques ou des élus locaux.

Le dossier relance l’attention sur les affaires foncières impliquant des élus

La comparution du CA du 12e arrondissement intervient quelques jours après le placement sous mandat de dépôt d’un autre élu municipal de Cotonou. Le conseiller municipal Pipaul Adingni avait été incarcéré le mercredi 6 mai 2026 dans une affaire foncière examinée par la Cour spéciale des affaires foncières.

Selon les informations publiées par Le Potentiel, l’élu du Bloc Républicain est poursuivi pour des faits présumés d’escroquerie, de stellionat et d’abus de fonction. Le dossier porterait sur une parcelle située à Adjahouto, dans la commune de Sèmè-Kpodji.

Toujours d’après le média, les enquêteurs soupçonnent des opérations irrégulières autour d’un domaine disposant d’un titre foncier appartenant à l’État béninois. Les transactions contestées porteraient sur un montant estimé à près de 245 millions de francs CFA.

Les investigations ouvertes dans ce dossier doivent permettre d’établir les responsabilités des différentes personnes impliquées dans les opérations foncières visées par la procédure judiciaire. De son côté, le CA du 12e arrondissement de Cotonou devra revenir devant la CRIET le 1er juin 2026 pour la suite de l’examen de son dossier.