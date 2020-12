Il n’est plus à présenter. Gims est un chanteur congolais très populaire en France. Un pays qu’il a découvert très jeune. Dans un récent entretien accordé à Paris Match, l’interprète de « Sapés comme jamais » raconte ses années d’enfance et d’adolescence dans les foyers et squats en France. L’auteur de « Ceinture Noire » se rappelle par exemple de ce « tonton » à lui qui dissimulait de la cocaïne dans ses yaourts. « C’était un gars qui vivait dans le squat avec nous qui cachait sa marchandise …Et qu’elle cachette !’ » s’est exclamé le chanteur. Il aurait aimé ne « pas découvrir ce sachet contenant de la cocaïne dans le pot de yaourt à la fraise ».

Vu son jeune âge, le petit Gandhi Djuna ne comprenait absolument rien au deal. Sa naïveté le poussa un jour à demander à ce « tonton » de lui apprendre les ficelles du métier qui lui ramenait tant d’argent. « Je ne comprenais pas à l’époque ce que ça voulait dire. Mais je le voyais toujours compter son argent. Donc je lui ai dit : « Il faudrait que tu m’apprennes à faire ça » Et là il se fâche : « Non toi tu n’es pas comme moi (…) Moi je n’ai pas eu le choix, toi, t’es encore gamin tu vas faire autre chose ». C’est la dernière fois que je l’ai vu » raconte l’ancien membre du groupe Sexion d’Assaut.

“Du jour au lendemain, on doit fuir“

Dans le même entretien accordé à Paris Match Gims est aussi revenu les raisons qui ont poussé sa famille à quitter la République démocratique du Congo. Selon son récit, son père, Djuna Djanana était un chanteur engagé qui a écrit dans le temps une chanson contre Mobutu Sese Seko. « Quand un artiste fait une telle chanson, ça ne passe pas inaperçu, c’est passible de la peine de mort ». Du jour au lendemain, « on doit fuir » raconte l’interprète de “Laissez passer”.

C’est ainsi qu’il s’est retrouvé en France. Au départ, il ne devrait même pas faire le voyage. «Le choix s’est quasiment fait à pile ou face avec mon frère. J’étais le plus jeune donc je suis parti en France. C’est incroyable cette histoire » raconte l’homme qui a vendu des millions de disques à travers le monde.