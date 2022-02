La république démocratique du Congo a honoré le chanteur Gim’s en lui fournissant un passeport diplomatique et en le désignant ambassadeur culturel de la République Démocratique de Congo avec son frère Dadju. Une nouvelle qui tombe juste après que ce dernier ait ouvertement réitéré son intention de refaire une demande officielle pour l’obtention d’une nationalité française.

Il y a quelques jours, l’internationale chanteur Gim’s a surpris sa communauté en refusant son origine au cours d’un entretien au Journal du Dimanche. Mais contre toute attente, cette déclaration n’a pas pour autant eu des répercussions sur l’opinion de ses fans congolais en ce qui concerne leur amour pour le personnage. Au contraire, en dépit de toutes les polémiques que la déclaration avait engendré, le Congo a décidé d’octroyer un passeport diplomatique au chanteur.

« Très belle rencontre aujourd’hui à Kinshasa avec son excellence le président Félix Tshisekedi. Merci infiniment pour votre gentillesse et votre complicité, de belles choses en perspective…. », peut-on lire sur le compte instagram du chanteur. Juste après cet honneur, l’auteur, compositeur et interprète s’est confié aux médias en montrant sa volonté et sa détermination à assumer pleinement cette désignation : «Nous avons une carte à jouer en tant qu’ambassadeurs de la rumba au moment où notre pays et sa musique sont immortalisés par l’UNESCO », a-t-il déclaré.

Il faut notifier que le chanteur n’était le seul à avoir reçu ce passeport diplomatique. Il était avec son frère Dadju lui aussi désormais ambassadeur culturel. C’est d’ailleurs lui que Gim’s a suivi pour se rendre au Congo histoire de se remettre de toutes les polémiques dont il a fait l’objet ces derniers jours.