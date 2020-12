Les mères des enfants de la légende ivoirienne du coupé décalé, DJ Arafat, sont en colère contre le studio de musique Universal Music Africa. En effet, Maryse Carmen Yao, Aichatou Ballo et Aurelia Dominique Atta Odjé ont fustigé le fait que la célèbre maison de disque ne fasse pas preuve de considération à l’égard de leurs enfants. L’information a été donnée par le média ivoirien en ligne 7info.

“La multinationale fait ce qu’elle veut avec le patrimoine artistique” de l’artiste

Dans un communiqué de presse publié hier lundi 30 novembre 2020, elles ont exigé que leurs enfants soient inclus dans toutes les prises de décision concernant les œuvres du Daïshi. « Cette entreprise (Universal Music Africa) n’a jamais porté la moindre considération ni attention aux enfants et héritiers de DJ Arafat, préférant, en pratique, nier leur existence. La multinationale fait ce qu’elle veut avec le patrimoine artistique et l’image de feu DJ Arafat, reste opaque sur les relations contractuelles entretenues jusqu’à son décès, met ses héritiers à l’écart de toutes décisions, sort des titres posthumes (« Kong », « Péter les plombs ») sans même que les héritiers en soient informés, va jusqu’à utiliser la chanson « Péter les plombs » en supprimant les voix de DJ Arafat pour les remplacer par celles d’un artiste (Ténor) avec lequel il n’a pas collaboré sur le titre » ont-elles indiqué.

Les mères des enfants de DJ Arafat ont également demandé à ce que tous les comptes du défunt artiste leur soit communiqué, ainsi qu’un point « sur les activités commerciales menées après son décès (ventes de T-shirts et stickers) et un point sur les exploitations en cours et passées ».