Une publication qui a été faite sur le réseau social de l’oiseau bleu par le patron de Tesla aura visiblement fait grimper le Dogecoin, une crypto-monnaie rivale du Bitcoin. Cette crypto-monnaie basée sur des mèmes a fait un bond de 20% alors que Elon Musk publiait ce dimanche sur Twitter : « Un mot : Doge ». Ce message qui a été visualisé par ses 40 millions d’abonnés a ainsi ramené à la page le Dogecoin dans un contexte où le Bitcoin bat depuis quelques semaines des records en termes de valeurs.

Le Bitcoin dépasse les 20 000 dollars

Au cours de la semaine écoulée, cette crypto-monnaie a dépassé la barre historique des 20 000 dollars. Le Bitcoin est en effet de plus en plus utilisé par beaucoup de structures au cours de leurs différentes transactions. Cette réputation du Bitcoin sur le marché financier a visiblement amené le patron de Tesla à booster sa crypto-monnaie dont l’attachement n’est plus à démontrer. Après sa publication de quelques mots sur le Dogecoin, il a lancé une série de Tweets sur le même sujet.

Des propositions à Elon Musk

Il a par exemple laissé lire toujours sur le réseau social de l’oiseau bleu son appréciation sur le Bitcoin. Ces messages n’ont pas laissé indifférent certains patrons d’entreprises qui sont habitués à effectuer des transactions avec Bitcoin. « Si vous voulez rendre service à vos actionnaires de 100 milliards de dollars, convertissez le bilan $ TSLA de USD en #BTC. D’autres entreprises du S&P 500 suivraient votre exemple et avec le temps, il deviendrait une faveur de 1 billion de dollars », a proposé à Elon Musk sur Twitter Saylor de MicroStrategy, qui a chargé la trésorerie de son entreprise de bitcoins.