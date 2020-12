Rudy Giuliani, l’avocat du président Trump et l’homme derrière ses multiples tentatives face à la Cour suprême des États-Unis de modifier le cours du scrutin présidentiel, risque de faire face à certaines mesures disciplinaires. Ce dernier est accusé de mensonges, de fausses réclamations et de tout un ensemble de violations des obligations que sa profession incombe.

Selon des experts en éthique légale, ce dernier pourrait être visé par une série d’amendes, censures publiques (interdiction de prendre la parole), de suspension de son autorisation de plaider voire même, de son renvoi pur et simple. Une situation rendue possible par le nombre de demandes formulées en justice, contre le nombre de défaites.

Rudy Giuliani, un avocat critiqué

Selon certains chiffres, l’équipe Trump aurait remporté une bataille pour plus d’une cinquantaine de défaites. Les avocats ont une fonction de gardien et ont pour mission de réguler les demandes et les injonctions en justice. Les échecs répétés démontrent queg a fait fi des ressources limitées de la justice et de ses obligations. Dana Nessel, avocate générale de l’État de Michigan a d’ailleurs appelé à ce que des sanctions soient prises à son encontre.

Des sanctions disciplinaires bientôt prononcées ?

Il s’agissait alors du premier appel public allant en ce sens. Giuliani enfin, a été pointé du doigt pour son comportement peu éthique dans les efforts entrepris afin de pousser Biden hors de la Maison-Blanche. Plus de 20 personnalités démocrates ont d’ailleurs déposé plaintes afin de pousser la justice à empêcher Giuliani de plaider. Des plaintes dont l’ancien maire de New York n’aurait jamais eu vent.