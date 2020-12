La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) a tenu ce lundi 7 décembre 2020 à la Bourse du travail, un point de presse pour dénoncer l’institutionnalisation, par le gouvernement, de la fraude dans la 3è édition des élections professionnelles. Ces élections sont prévues pour le 10 décembre prochain. Le CSTB a déjà annoncé depuis le 23 novembre dernier qu’elle est dans la course pour ces élections malgré les tripatouillages orchestrés par le gouvernement pour faire désigner des centrales syndicales aux ordres.

La CSTB estime que c’est à des élections bâclées et exclusives que le pouvoir de Talon veut organiser pour organiser ses hommes de mains dans les représentants des travailleurs. C’est pourquoi elle invite les travailleurs à rejeter le vote électronique et l’introduction de la CENA. La CSTB reste dans sa logique mais ne compte pas se taire face aux manœuvres du gouvernement pour contrôler seul ces élections.

Selon le secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo, la légalisation du vote électronique et de l’introduction de la CENA ne garantit pas la transparence des élections professionnelles. Car, selon lui, le gouvernement à travers le ministre de la Fonction publique a revu les textes signés le 12 octobre dernier et qui encadrent ces élections. Ainsi, le 30 novembre 2020, la ministre Mathys Adidjatou a signé trois arrêtés pour instaurer le vote électronique et la CENA dans le processus électoral. Or, ce processus électoral a été enclenché depuis février 2020. Il s’agit de l’arrêté portant nomination, attribution des membres des comités électoraux départementaux pour la 3è édition des élections professionnelles nationales, l’arrêté portant attribution, organisation et fonctionnement du Comité électoral national (CEN) pour les élections professionnelles et déroulement du scrutin et l’arrêté fixant les conditions pour être électeur et pour être candidat dans le cadre des élections professionnelles nationales.

Pour ce syndicat, le replâtrage des textes ne rend pas le vote électronique moins opaque. Le risque de tripatouillage reste élevé et toute programmation en informatique permet d’obtenir des résultats du vote. «Les textes ont juste été modifiés parce que la CSTB et les travailleurs ont dénoncé l’illégalité du vote électronique », indique Kassa Mampo. Et «pris en flagrant délit d’introduction frauduleuse de l’instrument de fraude, le vote électronique, le gouvernement veut corriger la première fraude tout en maintenant le vote électronique » relève le SG. Il poursuit : «La modification des textes au cours du processus électoral permet de les adapter à la volonté du président Talon ». Selon lui, les prérogatives du CEN ont été réduites à une portion incongrue au profit de l’Agence présidentielle de pilotage du vote électronique et de la CENA. La CSTB informe que la CENA et le gouvernement ont signé un mémorandum le 12 novembre. Jusqu’à ce lundi, la CSTB n’a pas vu ce mémorandum. Kassa Mampo relève que ce mémorandum ne peut prendre la place des textes.

De la mission de la CENA

Selon le président de la CENA lors d’une récente sortie médiatique, la mission de l’institution dans ces élections est de réceptionner les données d’électeur collectées par le CEN et assurer leur traitement en vue de la production de la liste électorale. Ensuite, elle est chargée d’enregistrer et d’examiner les dossiers de candidature et d’établir la liste des centrales et confédérations syndicales de travailleurs candidats aux élections professionnelles nationales. Et selon lui, la CENA n’est pas à sa première expérience. Elle l’a déjà faite lors des récentes élections à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB). Pour la CSTB, la fonction originelle de la CENA n’est pas de concocter une liste électorale. Ce rôle est celui du COS-LEPI où, en principe, sont représentées la mouvance et l’opposition.

Mieux, cette confédération estime que cette expérience unique de la CENA est faible pour le nombre total d’électeur inscrit pour les élections de la CCIB. Plus encore la confédération estime qu’on n’a pas besoin de l’appui technique de la CENA pour dresser une liste de moins d’une dizaine de centrales et confédérations syndicales candidates. Kassa Mampo informe que par un communiqué, les responsables des services publics, des entreprises et établissements privés et para publics ont été invités à fournir les renseignements relatifs à leurs structures ainsi que la liste de leurs personnels suivant un canevas à télécharger sur le site du ministère. Normalement, c’est depuis la base que les listes sont confectionnées et on donne la possibilité aux travailleurs de vérifier avant d’envoyer au CEN.