CEP 2026 au Bénin : maintien des cantines scolaires pendant les examens

Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a adressé une correspondance aux directeurs départementaux pour leur demander le maintien des services de cantine scolaire au bénéfice des candidats durant les compositions du Cep, du 1ᵉʳ au 4 juin 2026 sur l’ensemble du territoire béninois. La mesure concerne uniquement les établissements disposant déjà d’une cantine scolaire fonctionnelle.

« Plusieurs candidats au CEP bénéficient quotidiennement de ces repas depuis le début de leur parcours scolaire. Les en priver durant la période des examens pourrait avoir un impact négatif sur leurs performances », a indiqué le ministre dans sa correspondance. L’objectif de cette décision est donc de permettre aux élèves scolarisés dans des établissements pourvus de cantines de toujours continuer d’accéder aux repas pendant la période d’examen où l’alimentation est d’une importance capitale pour de bonnes performances intellectuelles.



En vue d’une application concrète de cette instruction, le ministre a proposé plusieurs solutions pratiques aux directeurs d’école, dont la souscription des vivres selon le nombre de candidats, l’organisation de la préparation des repas dans une école proche du centre d’examen ou la prise en charge directe des repas par l’établissement. Le ministre Salimane Karimou a toutefois rappelé que cette mesure doit être appliquée avec le respect strict des règles d’organisation des examens. Cette initiative ne doit aucunement « entraîner ni déplacements suspects ni perturbations dans les centres de composition », a-t-il indiqué.



Cette instruction va dans la droite ligne de la politique nationale de cantine scolaire mise en place depuis 2016 dans le cadre du Programme d’actions du gouvernement (Pag), un programme qui contribue à l’amélioration des conditions d’apprentissage ainsi qu’à la rétention des élèves dans les écoles publiques.



