La situation dans laquelle se trouve actuellement le processus d’organisation de la 3è édition des élections professionnelles nationales est préoccupante. C’est pourquoi le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) Kassa Mampo a tenu un point de presse ce jeudi 31 décembre 2020 à la Bourse du travail. Au cours de ce point de presse, le Sg a informé que le Conseil des ministres du 23 décembre 2020 a fixé unilatéralement au dimanche 24 janvier 2021 la date de la tenue de ces élections.

Pourtant «l’accord avait été fait pour éviter la tenue de ces élections pendant les congés scolaires ainsi que les week-ends ». Le gouvernement a maintenu son attachement au vote électronique. Or, le Comité électoral national (CEN) «n’avait jusque-là établi aucun chronogramme indiquant les tâches précises à accomplir entre temps et n’avait fait à l’autorité (officiellement) aucune proposition en termes de date pour la tenue de ces élections ». Selon le secrétaire général du CSTB, cet autre diktat du gouvernement a eu pour conséquence l’accélération de l’escamotage des tâches. Cette confédération fait remarquer qu’aucun chronogramme n’est encore élaboré et le CEN décrète en sa séance du mardi 29 décembre, l’arrêt de la réception des listes des personnels des entreprises, établissements et services avec effet immédiat. A l’en croire, le CEN cafouille depuis sur la question de l’établissement des listes et il ne fait aucun effort pour améliorer et clarifier les choses.

Problème avec les listes et une marche forcée selon lui

Les Comités électoraux départementaux (CED) dont l’arrêté de nomination des membres, n’est intervenu qu’à la fin du mois de novembre 2020, n’ont véritablement pas démarré le travail. Ceci parce que le CEN n’a donné aucune instruction en particulier à celles se rattachant à la collecte et à l’acheminement des listes des personnels des structures se trouvant sur leur territoire de compétence. Il existe de nombreux établissements, entreprises, services privés et parapublics n’ayant pas encore produit les listes de leurs personnels suivant le canevas proposé et les modalités de leur transmission au CEN parce que non informés ou non suffisamment informés. Les listes ont été récupérées au sommet avec comme conséquences des doublons de noms et ou de listes, des listes non entièrement renseignées ou comportant des renseignements erronés, des listes communiquées avec des numéros de téléphone douteux, sans l’avis de leurs propriétaires et qui peuvent se révéler non fonctionnel. Aussi, il y a des listes provenant d’entreprises dont l’existence est douteuse et avec par endroits des agents dont l’immatriculation à la CNSS n’est pas encore établie. Des effectifs de certaines entreprises apparemment fantaisistes comme une pharmacie qui comporterait 248 agents. Et il est impossible de contrôler lesdites listes par les travailleurs à la base. Il existe donc le risque d’inexploitation de ces listes à terme et le risque d’exclusion de nombreux travailleurs.

Selon Kassa Mampo, «malgré ses insuffisances, le CEN sur injonction du gouvernement, fait une marche forcée pour nous conduire au 24 janvier 2021 avec le silence coupable des autres centrales et confédérations syndicales ». Pour cette confédération, «il apparait que lorsque le gouvernement, en amont, se refuse d’associer les travailleurs à la confection des listes électorales afin que ceux-ci exercent leur droit de contrôle à la base, puis en aval, impose le vote électronique pour lequel l’opérateur technologique peut agir sur les données au moyen de son paramétrage, on se retrouve en présence d’élections programmées pour être véritablement frauduleuses ». Alors, tout en réaffirmant son engagement dans ces élections, la CSTB réitère ses exigences. Entre autres, elle demande la poursuite du recueillement des listes, une véritable implication des CED dans le processus, une étroite collaboration entre le CEN et la CNSS. La CSTB lance un appel aux travailleurs pour continuer la mobilisation afin d’exiger que le processus des élections soit crédible, transparent et inclusif et la poursuite du recueil et de l’acheminement des listes des personnes jusqu’à la fin de la première semaine du mois de janvier 2021.