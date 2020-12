Les propos du président français Emmanuel Macron au cours d’une interview accordée au média an ligne, Brut, ont fait des mécontents dans les rangs de la police nationale. En effet, les principaux syndicats de police français, Alliance et SGP-Police-FO ont fustigé des propos du locataire de l’Elysée, hier samedi 05 décembre 2020. On se demande alors s’il y a rupture entre le numéro un français et la police.

Alliance appelle à arrêter les contrôles d’identité

Le mécontentement des syndicats de police concerne surtout les déclarations du chef de l’Etat sur les contrôles au faciès et les discriminations envers les personnes de couleurs. Dans une vidéo et un tract publiés sur internet, le syndicat Alliance a fait savoir que la « la police n’est pas raciste et elle ne choisit pas sa délinquance », tout en appelant les policiers à arrêter les contrôles d’identité. Il a également condamné la défiance de l’Etat envers les policiers et les « allusions douteuses » sur les actes posés par les policiers. « La présomption de culpabilité de racisme ou de contrôle au faciès n’aura pas lieu » a indiqué le syndicat Alliance, qui n’a pas manqué de mettre en garde Emmanuel Macron. « C’est honteux. Le président aura la police qu’il mérite. » a-t-il ajouté.

« C’est insoutenable »

Le syndicat SGP-Police-Fo s’était interrogé si le président se basait sur des chiffres pour faire de telles affirmations. « Il semble beaucoup plus simple d’accuser les policiers que de reprocher aux politiques des cinquante dernières années d’avoir cloîtré des populations dans les banlieues, loin, pour ne pas les voir, et ce sans mixité » a-t-il notamment ajouté. Ces propos interviennent après les propos du président français qui s’était indigné des contrôles à l’endroit des personnes de couleur. Il avait ainsi déploré le fait qu’« aujourd’hui, quand on a une couleur de peau qui n’est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé (…). On est identifié comme un facteur de problème et c’est insoutenable ».