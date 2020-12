A la faveur d’un entretien qu’il a eu avec le chroniqueur du New York Times Tom Friedman, Joe Biden est revenu ce mercredi 2 décembre sur la défaite du candidat républicain à la dernière élection présidentielle aux Etats-Unis. Le démocrate estime en effet avoir rendu un service aux Etats-Unis en arrivant à battre Donald Trump. « J’ai l’impression d’avoir fait quelque chose de bien pour le pays en m’assurant que Donald Trump ne sera pas président pendant quatre ans de plus », a laissé entendre l’ancien proche collaborateur de Barack Obama.

“Il y a beaucoup de travail à faire…”

Il indique également que l’heure n’est plus à la réjouissance à cause des multiples défis qui l’attendent désormais. « Mais il n’y a pas eu de moment d’exaltation … Il y a beaucoup de travail à faire. . Je me concentre simplement sur le fait de faire certaines choses aussi rapidement que possible. », a-t-il fait remarquer dans sa déclaration.

Notons que ces déclarations du candidat démocrate interviennent après les résultats de la plupart des recours formulés par Donald Trump pour invalider les élections. Il n’a pas manqué de revenir sur le nombre non moins important d’Américains qui ont accordé leur vote au milliardaire républicain. « Soixante-douze millions de personnes, c’est beaucoup de gens qui ont voté pour Trump », a exprimé le candidat démocrate.

“Reconstruire la classe moyenne”

Selon la précision qu’il a apportée sur cette statistique, la plupart des votants proviendraient des régions rurales du pays. « Je pense qu’ils se sentent juste oubliés. Je pense que nous les avons oubliés. », a fait savoir le candidat démocrate tout en prenant l’engagement de « reconstruire la classe moyenne… en particulier dans les régions rurales d’Amérique ».