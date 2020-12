Des aspirants se préparent à manifester leur mécontentement. Les aspirants ayant servi au cours de l’année scolaire 2019-2020 non encore déployés sur le terrain vont bientôt marcher en direction du ministère de l’enseignement secondaire à Cotonou. Ceci, parce qu’ils n’ont toujours pas constaté un changement concernant leur situation. Malgré leur sit-in du 17 novembre, ils sont toujours à la maison. Au micro de Frisson radio, leur porte-parole Christian Adjagoun explique qu’après leur sit-in, il y a eu une liste que le ministère a publiée.

Des professeurs des Sciences de la vie et de la terre (SVT) ont été déployés sur le terrain pour enseigner les mathématiques. «Nous avons décrié cela par un audio qui a circulé sur les réseaux sociaux. Parce que ceux-là n’ont pas passé un test en mathématique », a informé le porte-parole. Il indique qu’après la publication de cette liste, le ministre a annoncé un autre test pour le 12 décembre prochain. Ce test concerne les professeurs de mathématique, de SPCT et de français. Ils attendent l’organisation de ce test là pour voir ce qui va se passer.

Pas une date encore

Christian Adjagoun fait remarquer qu’il leur a été demandé de ne pas composer. «Si on nous demande de ne pas composer cela veut dire que quelque chose sera fait », espère-t-il. Mais, «si rien n’est fait pour nous, on compte marcher sur le ministère ». Pour le moment, ils n’ont pas encore décidé de la date de cette marche. Il informe que le ministère de l’enseignement secondaire a encore publié une nouvelle base de données. Et dans cette base de données, «on ne retrouve plus nos noms ». Ceux qui sont dans ce cas comme lui ne savent pas pour l’instant la démarche à entreprendre.