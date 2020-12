L’explosion d’un puits de gaz de la société de gaz naturel Fortesa à Nga­dia­ga, commune de Notto Gouye Diama aura montré la véritable capacité du Sénégal en matière de gestion d’un incendie de grande ampleur. En effet, selon les différentes informations relayées sur cette situation, le pays n’est pas à même de faire face au feu qui s’est déclaré ce samedi 19 décembre 2020, vers 9 heure.

Une première au Sénégal

Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers et les dispositions qui ont été prises par les autorités, il faudra nécessairement faire recours à une intervention étrangère pour venir à bout de cette situation. « C’est la première fois qu’on a un tel événement spectaculaire. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de danger, mais quand même il y a moins de danger d’avoir une explosion. », a fait savoir dans un premier temps le ministre du Pétrole et des énergies Mme Aïssatou Sophie Gladima lors d’une visite qu’elle a effectuée au cours du week-end écoulé.

Recours à Halliburton

« Et tant que la venue du gaz n’est pas arrêtée, nous aurons toujours ce phénomène spectaculaire. Ce n’est pas la même chose que les autres types d’incendie », a-t-elle expliqué. Les autorités sénégalaises ont alors fait recours à l’entreprise pétrolière Halliburton. Cette structure visiblement expérimentée fera venir des équipes de la Côte d’Ivoire ou du Congo pour gérer la situation.