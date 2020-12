Au Liban, plusieurs personnalités politiques ont été inculpées ce jeudi 10 décembre de « négligence et d’avoir causé des décès ». Ces inculpations ont été prononcées dans le cadre de l’enquête sur les explosions dévastatrices du port de Beyrouth en Août dernier. Les premières personnes inquiétées sont Hassan Diab ainsi que les ex-ministres Ali Hassan Khalil (finances), Ghazi Zaayter et Youssef Fenianos, qui avaient tous deux dirigé le ministère des travaux publics et des transports.

Ils seront écoutés à partir du 14 décembre…

A partir du 14 décembre, les mis en cause seront écoutés par le juge Fadi Sawan. La décision relative à l’inculpation d’un premier-ministre au Liban est inédite. Quelques jours après la double explosion qui a eu lieu à Beyrouth, le Premier ministre démissionnaire Hassan Diab avait déposé le tablier. Il continuait tout de même à gérer les affaires courantes en attendant la formation d’un nouveau gouvernement, toujours au point mort.

Ils ont manqué de prendre les mesures nécessaires…

Notons que la double explosion a été à la base de 200 morts. Selon des informations confiées par une source proche du dossier, « (les accusés) avaient reçu plusieurs rapports écrits les mettant en garde contre tout atermoiement pour se débarrasser du nitrate d’ammonium ». « Ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’explosion dévastatrice et les dégâts énormes », a-t-elle ajouté.