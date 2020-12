La nouvelle a été rendue publique ce mardi 15 Décembre 2020. Le Président russe Vladimir Poutine a félicité Joe Biden pour son élection aux Etats-Unis d’Amérique. Le message du dirigeant russe intervient après le vote du Collège électoral. En effet, le Collège électoral à travers son vote a rendu officiel le nom du futur président des USA : Joe Biden. Jusqu’à aujourd’hui, Poutine s’était retenu de féliciter un des principaux candidats à l’élection américaine du fait que des contentieux étaient ouverts et qu’un Président n’avait pas été encore reconnu officiellement.

Il faut dire que depuis que les résultats provisoires ont été connus, le Président Trump et ses partisans les ont rejeté et dénoncé des fraudes. Pendant plusieurs semaines des recours ont été introduits dans plusieurs états et le président en exercice a essuyé de nombreux revers judiciaires.

Dans un communiqué, le Kremlin a donné des précisions sur le message de l’homme fort russe Vladimir Poutine. «Poutine a souhaité au président élu le succès et exprimé sa conviction que la Russie et les États-Unis (…) peuvent, malgré leurs désaccords, résoudre de nombreux problèmes et défis» dans le monde, précise le Kremlin dans un communiqué qui a été rendu public ce jour même.