Lui qui n’avait pas été entendu en deux, vient finalement d’être mis en examen. En effet, Claude Géant a été entendu par les juges chargés de l’affaire du financement libyen et vient donc d’être placé en examen pour «association de malfaiteurs». Une information confirmée par le parquet national financier pour l’AFP, ce jeudi 3 décembre.

Proche du président, ce dernier était déjà mis en examen dans le cadre de neuf autres infractions relatives à ce dossier, dont l’une pour corruption. Une nouvelle qui pèse donc forcément sur le moral du principal intéressé, d’autant que cette qualification simplifie la vie des juges. En effet, ces derniers n’ont besoin de démontrer l’existence que d’un acte préparatoire à un pacte de corruption, afin de prouver leur point.

Claude Géant, mis en examen pour association de malfaiteurs

Nicolas Sarkozy, lui, est d’ores et déjà poursuivi dans cette affaire pour corruption. Selon la justice, il aurait laissé Claude Guéant et Brice Hortefeux, directement manigancer avec le régime Kadhafi, et ce, dès l’année 2005. Brice Hortefeux, qui bénéficie actuellement du statut de témoin assisté, pourrait rapidement rejoindre la liste des personnalités poursuivies pour corruption ou association de malfaiteurs dans cette affaire.

Une affaire qui remonte à 2012

À ce jour, aucune preuve matérielle n’est toutefois venue confirmer les informations de Mediapart, dévoilée en 2012, selon lesquelles la campagne de Nicolas Sarkozy a été financée, en 2007, par Mouammar Kadhafi. Seuls des mouvements de fonds qualifiés de suspects ont été découverts par la justice. Rien toutefois, qui puisse corroborer les poursuites pour corruption. L’affaire n’a donc pas fini d’étonner.