Quand il prenait le pouvoir en 2017, Emmanuel Macron avait 39 ans. Il était alors considéré comme le plus jeune président français. Après plus de trois ans passés au pouvoir, le locataire de l’Elysée s’est vu confronter à l’une des pires crises sanitaires de ces dernières années qui impacte toutes les franges de la population française notamment les jeunes. Emmanuel Macron est très préoccupé par cet état de choses. Depuis juillet, le numéro 1 français ne cesse de s’inquiéter de la situation de la jeunesse qui selon lui a le plus souffert de la crise. Il s’est investi personnellement ces dernières semaines dans l’élaboration d’un Plan jeunes qui cible les 16-25 ans.

“La situation des jeunes est un sujet qu’il suit personnellement “

Ce plan accompagne les jeunes dans la recherche de l’emploi. Il vise également à booster le pouvoir d’achat des étudiants non boursier et boursier. Des primes à l’embauche sont aussi prévues par cette mesure gouvernementale qui coûte 6,5 milliards d’euros. Selon Gabriel Attal, ancien secrétaire d’Etat à la Jeunesse, ce plan est une « demande expresse du président de la République, il a quasiment piloté (son élaboration)… La situation des jeunes est un sujet qu’il suit personnellement » assure l’actuel porte-parole du gouvernement. Toujours en faveur de la jeunesse, le gouvernement a lancé des initiatives comme le dispositif « garantie jeunes » et « le ticket resto U à 1 euro ».

En somme, Emmanuel Macron est très préoccupé par le sort réservé aux jeunes pendant cette pandémie de la Covid-19. « Je n’ignore rien des souffrances qu’ils traversent et de leur dénuement » disait-il, il y a une dizaine de jour à Valérie Rabault, une députée du Parti Socialiste lors d’une rencontre avec les présidents de groupes du parlement. Celle-ci avait attiré son attention sur le sujet.

“C’est dur d’avoir 20 ans en 2020”

Selon un proche du locataire de l’Elysée, ce dernier parle tout le temps des jeunes, particulièrement ceux « qui se lancent sur le marché du travail et des étudiants précaires isolés ». « C’est dur d’avoir 20 ans en 2020 » disait le président en personne lors d’une interview télévisée en milieu du mois d’octobre. Emmanuel Macron devrait encore s’adresser à ses jeunes compatriotes lors de ses vœux à la nation.