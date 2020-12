Face à la loi sécurité globale dont l’article 24, objet de toutes les polémiques, qui interdit la diffusion malveillante d’images des forces de l’ordre et qui a suscité de violentes manifestations ces derniers jours dans l’Hexagone, le média français 20minutes a commandé une enquête sur les violences policières auprès des jeunes de 18-30 ans. Selon l’étude #MoiJeune menée par OpinionWay pour le média, 47% de ces jeunes « n’ont pas confiance » en la police au moment où 79% d’entre eux pensent que les violences policières sont une réalité. 48% d’entre eux estiment aussi que « la police est raciste ».

De même, 92% de ces jeunes sondés sont favorables à une réforme de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Toutefois, 45% d’entre eux sont favorables à « l’interdiction de diffuser des images permettant d’identifier un policier ou un gendarme en opération avec des commentaires incitant à la haine », un sujet consacré par l’article 24 de la loi Sécurité globale.

Très bon résultat pour la police et la gendarmerie

D’après un autre sondage repris par BFMTV, entre avril 2019 et décembre 2020, la cote de popularité de la police nationale dans la population générale est passée de 76% à 60%. Des chiffres qui montrent la dégradation de l’image de la police auprès de la population qu’elle est censée protéger. D’après cette même étude relayée par BFMTV, 65% des jeunes estiment cependant que « ces dérives [sont] le fait d’une fraction infime des forces de l’ordre ».

Par ailleurs, le premier policier français a repris un autre sondage sur twitter quelques heures après la publication de #MoiJeune. Il s’agit d’une étude de l’Institut Paul Delouvrier – Kantar selon laquelle 66% des Français ont une bonne impression de la police et de la gendarmerie. 79% des Français sont également satisfaits de leurs services. Des chiffres qui ont réjoui le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Il a profité de l’occasion pour remercier les policiers et gendarmes « pour leur courage, leur dévouement et leur grand professionnalisme ».