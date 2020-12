Au cours de la dernière décennie, la fortune des milliardaires français a connu un bond spectaculaire. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un rapport UBS/PwC. Selon les précisions apportées par le document sur les chiffres, le bond enregistré est de 439% entre 2009 et 2020. Il s’agit au total d’un montant de 443 milliards de dollars.La France est toutefois dépassée par la Chine de très loin. En effet, les milliardaires chinois ont vu leurs fortunes augmenter de 1.146%.

Bernard Arnault, l’homme le plus riche de l’Europe

Aux Etats-Unis par contre, le bond n’est pas si remarquable. Les richissimes hommes d’affaires se sont démarqués par une hausse de 170%. Ainsi, les chiffres avancés par le rapport UBS/PwC se font également ressentir dans d’autres classements. Selon l’indice Bloomberg des milliardaires, le richissime homme d’affaires français et patron de LVMH, Bernard Arnault est l’homme le plus riche de l’Europe.

L’étendue de sa fortune est estimée à 109 milliards de dollars toujours selon l’indice Bloomberg des milliardaires. Sur le plan mondial, il est le quatrième homme le plus riche de la planète. Il vient après les richissimes hommes d’affaires Jeff Bezos, Elon Musk et Bill Gates. La femme la plus riche de la planète est également originaire de la France.

Une Française détient le titre de la femme la plus riche du monde

Il s’agit de l’héritière de L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers. « En France, la crise des coronavirus a poussé les ultra-riches à se réveiller à la nécessité d’en faire plus, même dans un pays où la philanthropie à l’américaine est généralement considérée comme le travail de l’État », a fait savoir Bloomberg.