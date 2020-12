Les manifestations violentes contre la loi dénommée sécurité globale continuent en France. Des images d’agressions de policiers (accusés de violences en France) ont ému la toile et ont permis de comprendre le niveau de colère des deux camps (polices et populations). Une partie de la population française accuse en effet la police de ne pas respecter les droits humains et de faire preuve de racisme. Ce que nient les syndicats policiers qui eux affirment que bien qu’il existe des policiers racistes, l’institution ne l’est quant à elle pas!

Deux camps irréconciliables et qui ont encore été plus opposés après l’annonce de la loi voulue par le pouvoir français. Certains y voient là une possibilité encore accrue de violences policières. Depuis des manifestations ont lieu dans le pays et les images de policiers agressés font le tour de la toile. Une a particulièrement retenu l’attention. C’est une image de l’AFP qui semble montrer un policier en feu. Une image reprise immédiatement par un syndicat. Mais il semblerait que la réalité ne soit pas tout à fait pareille.

En effet, les policiers ont bien reçu un projectile, mais aucun policier n’avait été pris par les flammes. Il s’agissait en réalité d’un engin incendiaire qui a généré des flammes juste en face d’un policier pendant un court instant. Plus de peur que de mal donc au final et une image sortie de son contexte (voir la vidéo). Toutefois il faut préciser que cela ne remet pas en cause la violence perceptible dans les manifestations.

Sérieux incidents lors de la manifestation contre la loi sécurité globale à Paris #AFP pic.twitter.com/uc5IlYhOrp — Agence France-Presse (@afpfr) December 5, 2020