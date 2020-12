Tensions entre la France et Israël. En effet, la diplomatie israélienne est montée au créneau le 28 décembre dernier, contre-disant fermement les déclarations de France Inter, selon lesquelles, le gouvernement aurait pris la décision de ne pas faire vacciner contre la covid-19, les prisonniers palestiniens.

Une information fermement démentie le 29 décembre dernier par l’ambassade d’Israël en France, affirmant que ces mensonges favorisent la désinformation. Dans les faits, France Inter s’est basé sur les données publiées par Haaretz, qui affirmait quelques heures auparavant que le gouvernement israélien, sous l’égide du ministre de la Sécurité publique, Amir Ohana, avait pris cette décision.

Israël tape du poing sur la table

Sur Twitter, l’ambassade israélienne en France n’a pas manqué de réagir affirmant que le pays tout entier s’insurgeait contre ces accusations. Selon cette réaction diplomatique, ce papier vise à répandre le « feu de la haine », tout en déshonorant la radio publique française. Afin d’aller plus loin dans leur démarche, la diplomatie israélienne a accompagné son communiqué de presse d’une lettre adressée à Laurence Bloch, directrice de France Inter.

Cette lettre vise à accentuer la pression sur la direction afin que des sanctions soient rapidement prises contre les journalistes et l’auteur de l’article, face à ses responsabilités. La diplomatie israélienne invite également les médias français et par la même occasion, du monde entier, à lire et étudier les directives gouvernementales. Celle-ci affirme que l’ensemble des prisonniers seront vaccinés, par vague.

Tout le monde sera vacciné

Pour le moment, France Inter n’a pas encore réagi aux critiques. Pour autant, l’ambassade israélienne n’a pas manqué de tacler les autres médias qui relaient ou qui seraient tentés de relayer les informations transmises par le fameux article en question. En Israël, 412.000 cas de covid-19 ont été confirmés, pour plus de 3.200 décès. Le pays est actuellement reconfiné et entame une première salve de vaccinations contre le coronavirus.