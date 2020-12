L’un des volets abordés par la loi contre le séparatisme est la très sensible question des certificats de virginité. Ces certificats appliqués dans le cadre de vérifications de virginité auprès des femmes est jugé non conforme à la dignité humaine par le gouvernement français. De nombreuses femmes sont en effet visés par ces certificats, par leurs familles, ou leurs prétendants qui veulent s’assurer que ces dernières n’ont jamais eu des rapports sexuels.

Le gouvernement veut donc saisir de la controversée loi contre le séparatisme pour interdire ces pratiques si elles ne visent pas la santé de la femme en question, rapporte Marlène Schiappa : “il nous semble que le respect de la dignité humaine et le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes font partie des valeurs de la république… Nous avons décidé d’agir dans quatre champs sur cette question. D’abord figure dans cette loi l’interdiction des certificats de virginité… Il ne sera plus possible d’établir des certificats médicaux sans lien avec la santé de la patiente…. Personne en France n’a à justifier de sa virginité” a affirmé la ministre.