Les conséquences de la pandémie liée au nouveau coronavirus continuent de se sentir dans le monde. En France, la mesure relative au confinement met les étudiants dans la Cité internationale universitaire en difficulté. Ces derniers sont désormais obligés de compter sur la générosité des uns et des autres pour pouvoir joindre les deux bouts. Selon des confidences qui ont été faites par certains étudiants, depuis plusieurs semaines, ils sont de façon hebdomadaire dans une épicerie sociale de la Croix-Rouge et vont chercher un panier alimentaire des Restos du Cœur.

Perte de jobs, perte de stages…

Les étudiants ont en effet perdu les petits jobs rémunérés qu’ils faisaient. Plusieurs stages ont également été reportés à cause de la pandémie et d’autres annulés toujours à cause du coronavirus. « La perte des jobs d’appoint ou des stages rémunérés a joué, mais aussi les dévaluations de monnaies étrangères, l’effondrement du soutien familial que pouvaient recevoir certains d’entre eux, notamment les étrangers », a confié Laurence Marion, la déléguée générale de la Cité internationale au quotidien francilien.

Riches de la générosité des autres

« Nous nous sommes très vite rendu compte des difficultés que rencontraient bon nombre d’entre eux, et nous avons fait appel à nos mécènes traditionnels pour mettre en place un premier fonds d’urgence », a-t-elle poursuivi. Certains étudiants ont estimé qu’ils sont depuis quelques semaines riches de la générosité de certaines bonnes volontés. « Je n’aurais jamais pu acheter ça, en fait je ne peux acheter aucun vêtement », a déclaré un étudiant nommé Oscar sur un blouson qu’il a porté qui lui a été offert par son « parrain » à l’école d’ingénieurs.