En France, à Gignac, dans l’Hérault, les locaux d’un député La République en marche (LREM), ont été pris pour cible par des manifestants opposés à la politique menée par le gouvernement. Très touché, Jean-François Eliaou a décidé de déposer plainte auprès des forces de l’ordre, affirmant qu’il n’acceptait pas ce genre de pratiques.

En effet, ce dernier a estimé que ces méthodes étaient tout simplement indignes pour une nation en démocratie. Dans les faits, les locaux de sa permanence parlementaire ont été pris pour cible alors que sa personne et son équipe auraient également été menacées. Une incompréhension pour ce dernier, qui affirme être toujours ouvert au dialogue et à l’échange.

Un député LREM dépose plainte

Il a ajouté qu’à ses yeux, la liberté de parole et d’idées politiques ne pouvait en aucun cas justifier la violence et les menaces. Une plainte a été déposée par ce dernier aux forces de l’ordre. Une situation bien connue par l’élu, qui n’en est pas à son coup d’essai. En effet, sa permanence a été vandalisée à deux reprises, en octobre 2019 et en janvier 2020.

Le gouvernement, face à un vrai dilemme

Cette nouvelle attaque démontre là encore le rejet d’une partie des Français de la politique actuellement menée mais surtout, de la défiance des citoyens vis-à-vis de leurs élus. Un sujet épineux, que le gouvernement doit rapidement solutionner, afin de restaurer la légitimité des personnes élues, au niveau local et au niveau national.