Profitant de son passage sur France Inter, Julien Bayou secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts a tiré à boulets rouges sur l’actuel locataire l’Elysée. Il a dénoncé le bilan « catastrophique » d’Emmanuel Macron en matière d’écologie. Pour lui, le président français peut être comparé à un insecticide qu’on appelle : « Baygon vert ». Il décrit le produit comme ayant un aspect vert dans un premier temps mais est en réalité « toxique ».

“Macron, c’est Baygon Vert”

« Macron, c’est Baygon Vert, c’est-à-dire que sur l’affichage, ça a l’air vert et c’est intéressant et, en fait, la solution elle est toxique, c’est un poison pour l’environnement », a déclaré l’avocat et homme politique français. « Le bilan que je retiendrai d’Emmanuel Macron, c’est la réintroduction des néonicotinoïdes, c’est-à-dire que sciemment on réintroduit des pesticides qui sont dangereux pour la santé humaine, pour la faune, pour les insectes », a-t-il déclaré lors de sa sortie médiatique.

« On est en train de reproduire le même scandale sanitaire que la chlordécone aux Antilles ou l’amiante », a-t-il poursuivi. Cette sortie médiatique intervient dans un contexte où le projet de loi issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat est en préparation par les autorités françaises.