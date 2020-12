Tout avait commencé en mars 2019 après la victoire de Manchester United face au Paris SG en Ligue des champions. La tension était montée d’un cran entre les deux anciens co-équipiers Patrice Evra et Jérôme Rothen. A la fin du match où le PSG avait perdu face au Manchester United (1-3), Patrice Evra avait célébré la victoire des Anglais en criant dans une vidéo, « Ici, c’est Manchester ! ». Après avoir été critiqué par Jérôme Rothen, Evra avait répliqué à travers plusieurs vidéos sur Instagram. « Paris, vous êtes des pédés… ici c’est les hommes qui parlent » déclarait-il.

« Dès que je te croise, je te mets une bonne tarte dans ta gueule […] et tu sais que je ne parle pas pour rien, » avait ajouté Evra qualifiant le consultant « d’enfant de capote trouée ». L’ancien milieu de terrain français avait alors porté plainte contre Patrice Evra et demandé 100 000 euros de dommages et intérêts. Une enquête avait été alors ouverte par le parquet de Paris pour injures à caractère homophobe.

La justice française a tranché et j’ai gagné !

Dans une nouvelle vidéo publiée par Patrice Evra après ce qui semble être une grande victoire pour lui dans cette affaire, le natif de Dakar indiqué que Rothen « a oublié que j’avais des milous. » « Mes milous, ce sont mes avocats, je les paye très cher. Donc merci parce que la justice française a tranché et j’ai gagné ! » ajoute-t-il. « Il n’a pas digéré ‘’enfant de capote trouée’’. Ça ne veut rien dire, mais ça veut dire aussi quelque chose. Il s’est senti menacé, le pauvre. Mon petit cochon. Très bonne journée pour moi » a-t-il poursuivi.