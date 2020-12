C’est une affaire qui fait le tour de la toile. Un jeune français âgé de 20 ans, et de confession musulmane a été pris à partie par une connaissance et ses amis après avoir publié des photos de réjouissance lors de la fête de Noël. Piégé par au moins 5 personnes, il a été frappé pour avoir fêté Noël, a-t-on appris de sources officielles.

Plusieurs histoires similaires liées à la religion ont été rapportées dans le passé en France. Des chrétiens frappés en période de ramadan parce qu’ils mangeaient ont été signalés par la presse. Mais cette fois-ci, le jeune homme de 20 ans n’a pas imaginé que les photos de son repas de Noël allaient créer une telle situation. Il a d’abord été menacé dans un premier temps sur la toile par un camarade d’école de confession musulmane qui se disait choqué de le voir célebrer Noël, une fête chrétienne. L’individu lui reprochait également d’être le fils d’un officier de police

Il a donc décidé de le confronter mais s’est vite rendu compte qu’il avait été piégé. En effet, le provocateur l’attendait avec 5 autres personnes. Le jeune homme fut tabassé et menacé pour qu’il ne porte pas plainte. “Il est tombé dans un guet-apens… cette affaire ne doit pas rester sans suite. Ce sont des comportements sectaires et racistes. C’est inacceptable au XXIe siècle. Chacun est libre de fêter ce qu’il veut et comme il l’entend.” a déclaré sa mère, fonctionnaire de police.