Son mari voulait prendre une 2e femme : elle met le feu à leur domicile, deux enfants meurent au Kenya

Une femme de 30 ans a été retrouvée morte dans le comté de Homa Bay, dans l’ouest du Kenya, après un incendie qui a coûté la vie à deux de ses enfants. Selon le média kényan Tuko, le drame se serait produit après que son mari lui a annoncé son intention de prendre une seconde épouse.

Les faits se sont déroulés dans une localité du comté de Homa Bay. D’après les informations rapportées par Tuko, Veronica Akoth aurait enfermé ses quatre enfants dans leur domicile avant d’y mettre le feu. Deux d’entre eux, une fillette de trois ans et un garçon d’un an, n’ont pas survécu à l’incendie.

Le mari de la victime a indiqué au média qu’il se trouvait à l’église au moment des faits. À son retour, il aurait découvert l’ampleur du drame. Deux autres enfants présents dans la maison ont pu être secourus et ont survécu.

Une dispute conjugale évoquée avant le drame

Selon le témoignage du mari, des tensions seraient apparues au sein du couple après qu’il eut exprimé son souhait de contracter un second mariage. Cette annonce aurait provoqué une vive dispute entre les époux dans les heures précédant l’incendie. Les circonstances exactes de la mort de Veronica Akoth n’étaient pas encore établies dans les informations disponibles. Elle a toutefois été retrouvée sans vie sur la propriété familiale après l’incendie.

Deux enfants survivants pris en charge

Le décès des deux jeunes enfants a suscité une vive émotion dans la communauté locale. Des voisins cités ont déclaré avoir tenté d’intervenir après avoir aperçu les flammes, sans parvenir à sauver les deux victimes. Les deux enfants survivants devraient désormais être pris en charge par des proches de la famille, selon les informations rapportées par le média kényan.

Des drames familiaux qui préoccupent au Kenya

Au Kenya, plusieurs drames familiaux ont déjà défrayé la chronique ces dernières années. Les autorités et des organisations de défense des droits des femmes alertent régulièrement sur les violences au sein des foyers, les séparations conflictuelles et les tensions liées à la polygamie, une pratique légalement reconnue dans le pays depuis l’adoption de la loi sur le mariage de 2014.

Les circonstances exactes de cette affaire devraient faire l’objet d’investigations complémentaires afin d’établir le déroulement précis des événements ayant conduit à la mort des deux enfants et de leur mère.