Suite à sa rencontre avec Marion Maréchal pour un déjeuner, Bruno Roger-Petit, conseiller du président français fait objet de vives critiques au sein de l’opinion publique. Ladite rencontre entre les deux personnalités politiques appartenant pourtant à différentes formations politiques a été révélée au grand jour par le média français « Le Monde ».

“Je ne refuse jamais de discuter par principe”

Selon les précisions qui ont été apportées par le quotidien, elle aurait eu lieu en toute discrétion dans la brasserie Le Dôme, à Paris, le 14 octobre 2020. La nièce de Marine Le Pen, ainsi que le collaborateur de Macron ont tous les deux confirmé la rencontre discrète révélée par le média français. Marion Maréchal pour sa part, indique avoir été contacté par le canal d’un proche.

« Bruno Roger-Petit est passé par un ami pour me proposer de me rencontrer. J’ai accepté : je ne refuse jamais de discuter par principe », a fait savoir l’ancienne élue du Vaucluse au quotidien français. De son côté, Bruno Roger-Petit, conseiller du président français indique qu’il s’agit plutôt d’une initiative personnelle. Mais cette rencontre entre les deux personnalités politiques est vivement critiquée. Même dans les rangs de la majorité, des voix se sont élevées pour dénoncer ce déjeuner avec la nièce de la cheffe du Rassemblement National.

“Avec l’extrême droite, on ne discute pas”

« Avec l’extrême droite, on ne discute pas, on ne transige pas. On la combat. “Je ne peux pas accepter la banalisation de l’intolérance et de la haine” – Jacques Chirac, avril 2002. », a publié sur le réseau social de l’oiseau bleu, le vice-président de l’Assemblée nationale, Hugues Renson. «Il y a des gens qu’on ne “sonde” pas “à titre personnel”.», a exprimé la trésorière et co-fondatrice d’En Marche.





