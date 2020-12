Le nouveau parti patriotique (NPP) a exhorté le rival du président ghanéen, John Dramani Mahama à reconnaître sa défaite et à cesser d’agir comme le président américain Donald Trump. Au cours d’une conférence de presse donnée hier mardi 15 décembre 2020, le secrétaire général du NPP, John Boadu, a estimé que le NDC n’a aucunement besoin de faire des scandales pour contester le résultat des élections, puisqu’il peut le faire par les moyens légaux.

« Vous n’êtes qu’un perdant »

S’adressant à l’ancien président ghanéen, il a indiqué que : « Vous [Mahama] avez perdu les élections, concédez simplement. Pourquoi vous comportez-vous comme Donald Trump? Vous n’êtes qu’un perdant, concédez et laissez la paix prévaloir. Pourquoi voulez-vous être appelé le Donald Trump du Ghana? Mis à part votre incompétence, nous ne voulons pas que vous soyez comme Trump. » John Boadu a également estimé que vouloir être à la tête de l’Etat ghanéen ne veut pas dire vouloir déstabiliser la paix et la tranquillité des citoyens. Il a par la suite invité les autorités à divers niveaux à dénoncer les agissements de John Mahama et à l’inviter à reconnaître sa défaite.

Il demande un audit des résultats

« Nous appelons le Conseil national de la paix, l’imam en chef, la Chambre nationale des chefs, les médias et toutes les organisations de la société civile à condamner l’acte de John Mahama et à lui demander de concéder sa défaite » a-t-il martelé. Pour rappel, l’ancien chef de l’Etat ghanéen et son parti contestent le résultat des élections présidentielles. Lors d’une interview accordée au média Voice of America, il avait confié qu’il reconnaîtrait sa défaite à la seule condition que les résultats communiqués par la commission électorale fassent l’objet d’un audit.