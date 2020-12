Alhaji Inusah Fuseini, un élu ghanéen, a appelé le rival perdant à la présidentielle ghanéenne, John Dramani Mahama, à se déclarer président du pays. Aussi, a-t-il invité ce dernier à créer un gouvernement parallèle. Le député de la circonscription centrale de Tamale, au nord du Ghana, a donné l’information dans un entretien accordé à une chaîne de télévision panafricaine ghanéenne.

Il estime que John a remporté l’élection

« J’ai dit et j’ai préconisé qu’il se déclare président et forme un gouvernement parallèle. Et s’il voulait prendre mon point de vue, il devrait se déclarer président et mettre en place un gouvernement parallèle. L’impunité de ce gouvernement légendaire doit cesser et c’est ainsi que nous l’arrêterons » a-t-il laissé entendre. Notons que Alhaji Inusah Fuseini estime que John Dramani Mahama a gagné la présidentielle ghanéenne. Ses propos interviennent après que l’ancien président ghanéen et son parti politique, le Congrès national démocratique (NDC), aient refusé d’accepter les résultats de la présidentielle. Selon eux, ces résultats ne sont pas réels.

Les propos du NDC semblent avoir du sens, puisque la Commission électorale avait reconnu avoir fait des erreurs dans le décomptage des votes.