Blue Ivy Carter, nominée pour les Grammy Awards. Si l’annonce a de quoi surprendre, celle-ci est pourtant bel et bien vraie. En effet, la voix de la jeune fille est posée dans le single « Brown Skinned Girl », un titre signé Beyoncé, qui a reçu une nomination aux prochains Grammys, pour le titre de la meilleure vidéo !

Mais ce qui surprend, c’est qu’en premier lieu, le nom de Blue Ivy n’a pas été mentionné. En effet, seule Beyoncé était nominée, l’annonce officielle remontant d’ailleurs au 24 novembre dernier. Depuis, pas grand-chose, jusqu’à cette récente annonce, selon laquelle Blue Ivy était elle aussi au programme de la cérémonie.

Blue Ivy Carte nominée aux Grammys !

Une mise à jour effectuée sur le site des Grammy Awards permet de vite s’en rendre compte. En effet, le nom de la fillette apparaît désormais aux côtés de sa mère, de même que Wizkid, l’homme ayant produit le titre. Reste à savoir qui a bien pu prendre cette décision. Pour certains, un coup de téléphone d’une personne influente a été passé à l’académie.

The Weekend, une absence injustifiée ?

Cette cérémonie des Grammys est de plus en plus critiquée. Outre l’apparition subite de Blue Ivy Carter, l’absence de The Weeknd, qui a pourtant émerveillé le monde avec son titre rappelant les années 80 « Blinding Lights » et plus généralement, son opus « After Hours » a été remarquée. Une absence que le chanteur canadien a très mal vécu.